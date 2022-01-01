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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله

الخميس 24 نوفمبر 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شرق رام الله، واعتقلت الفتى قصي خالد أبو نعيم (17 عاما)، واحتجزت كلا من الفتى عبد الكريم أبو نعيم (17 عاما)، وكرم معتدي أبو عليا (18 عاما)، وموسى صابر أبو عليا (19 عاما) لعدة ساعات بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام ساهر عليان، ومصطفى عبد الفتاح جبر، عند حاجز عسكري طيار نصبته قرب دوار مستوطنة "حلميش" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله، وكذلك الشاب علاء هارون الريماوي (21 عاما)، عند البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح، وجميعهم من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

ومن مخيم قدورة، اعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد غالب جودة (28 عاما)، بعد أن داهموا منزله، وفتشوه.

#رام الله #الاحتلال

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