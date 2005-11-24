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أسيران من محافظة جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 24 نوفمبر 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

خل الأسير إياد محمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، اليوم الخميس، عامه الثامن عشر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الأسير أبو الرب اعتقل بتاريخ 24/11/2005، في جنين، وتعرض لتحقيق وضغوط جسدية ونفسية شديدة استمرت لـ120 يوما، وبعد عزله وتمديد توقيفه عدة مرات، حكم بالسجن ثمانية مؤبدات، إضافة لهدم منزل عائلته في جلبون أثناء مطاردته.

وأضاف أن الأسير عزمي سهل نفاع من مدينة جنين، دخل عامه الثامن في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 24/11/2015 ويقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما، وقد تعرض لدى اعتقاله لإطلاق الرصاص الحي في وجهه ويده، وحتى اليوم لم يقدم له علاج كلي.

وأشار إلى أن الأسير عزمي اعتقل قبل أن ينهي دراسته الجامعية، وقد أكمل دراسته بالسجن وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون.

#سجون الاحتلال #قرية جلبون #جنين

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