موقع عبري: هلع الأجسام المشبوهة بعد عملية القدس لا يتوقف لدى الإسرائيليين

يعاني الإسرائيليون من الهلع الشديد والخوف من تكرار عملية القدس المزدوجة التي وقعت صباح أمس وأدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 23 بجروح متفاوتة.

وبحسب موقع واي نت العبري، صباح الخميس، فإنه منذ أمس لم تتوقف البلاغات عن وجود أجسام مشبوهة وخاصة في جميع أنحاء مدينة القدس، وخاصة الأحياء التي يقطن فيها الحريديم مثل ميا شعاريم.

ووفقًا للموقع، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية تنتشر بكثافة في جميع أنحاء مدينة القدس، وتصل بسرعة قياسية إلى مكان أي بلاغ وبرفقتهم خبراء المتفجرات للتأكد من أي شبهات.

وتشجع الشرطة الإسرائيلية على زيادة اليقظة، ودعت الإسرائيليين للإبلاغ عن أي حدث غير عادي عبر الخط الساخن.

ومساء أمس، وصل مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي إلى مكان العملية وبرفقته مدير عام في الانتربول يورغن ستوك، واعتقد العشرات من المتظاهرين اليمنيين أنه كان وزير الأمن الداخلي عومير بارليف ووجهوا له الشتائم وطالبوه بالاستقالة.