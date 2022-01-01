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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 24 نوفمبر 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من المناطق وسط مداهمات لمنازل المواطنين، التي عاثت فيها خرابًا بعد تفتيشها بشكل دقيق.

واعتقل من رام الله، الشاب أحمد غالب من مخيم قدورة، ووسام الريماوي، ومصطفى جبر وكلاهما من بيت ريما، والفتى قصي أبو نعيم، وعبد الكريم أبو نعيم، وموسى أبو عليا، وكريم أبو عليا من المغير.

وفي الخليل، اعتقل أمجد سلهب من خربة قلقس، وسائد النمورة من دورا، والمحررين خطاب أبو مارية، وحمزة أبو مارية، والجريح أحمد أبو عياش من بلدة بيت أمر.

فيما اعتقل الشاب محمد عبداللطيف من عناتا بالقدس المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس، في إطار بحثها عن منفذي عملية القدس المزدوجة صباح أمس.

واقتحمت قوات كبيرة بلدة عزون شرق قلقيلية، ونفذ اقتحام مماثل لبلدة حوسان في بيت لحم.

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