السلطة الفلسطينية تسلم جثمان الشاب الدرزي الى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

سلمت السلطة الفلسطينية فجر اليوم جثمان الشاب تيران فرو الى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والذي كان محتجزا في جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "بعد جهود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تم نقل جثة الإسرائيلي تيران فرو الذي قتل في حادث سير في جنين إلى عائلته في دالية الكرمل".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن أفراد عائلة فرو مع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء غسان عليان، ورئيس الإدارة المدنية العميد فارس عطيلة، تسلموا جثة تيران فرو بعد جلبها من جنين.

وقالت مصادر فلسطينية، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين سلمت، فجر اليوم الخميس، جثة الشاب فرو إلى عائلته بعد وساطة العديد من الجهات وتكثيف الاتصالات في الساعات الأخيرة.

وسلم المسلحون جثة الشاب فرو إلى شخصيات اعتبارية من أهالي مخيم جنين والذين بدورهم سلموه للارتباط الفلسطيني الذي تابع إجراءات نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، إلى حاجز سالم غرب جنين، حيث تسلمته هناك عائلته.

وكان الشاب فرو لقي مصرعه في حادث طرق قرب جنين، وتم احتجاز جثمانه من قبل مجموعة من المسلحين للاعتقاد أنه من الجنود الإسرائيليين، وتدخلت العديد من الوساطات منها أممية، وسط تهديدات من الاحتلال بالتدخل العسكري قبل أن تنجح المفاوضات بإعادته.