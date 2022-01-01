حماس تنعى شهيدي نابلس

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدي نابلس اللذين ارتقيا اليوم الأربعاء، متأثرين بإصابتهما بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيان لها، ننعى الشهيد المجاهد محمد أحمد حسن حرز الله (30 عامًا)، أحد أبطال عرين الأسود، الذي أصيب في عملية اغتيال الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي.

كما نعت "شهيد فلسطين محمد هشام محمد أبو كشك (22 عامًا)، الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة نابلس الليلة الماضية".

وأكدت حماس أن تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وارتقاء الشهيد تلو الشهيد سيُشعل ثورة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله.