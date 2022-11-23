"عرين الأسود" تصدر بيانا عقب استشهاد أحد مقاتليها في نابلس

نابلس/سما/

أصدر مجموعة عرين الأسود مساء الأربعاء، بيانا ، عقب استشهاد أحد مقاتليها الشهيد محمد حرز الله، مؤكدة أن فلسطين ومدينة نابلس والمقاومة الفلسطينية فقدت رجلا إستثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا.

وفيما يلي بيان صادر عن مجموعة عرين الأسود:

بسم الله الرحمن الرحيم



وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

صدق الله العظيم

فقدت فلسطين وفقدت مدينة نابلس جبل النار وفقدت المقاومة الفلسطينية رجلا إستثنائيا صلبا شرسا وفيا صادقا فقد العرين هذه الليلة أسدا من أسود الله في الميدان سيفا من سيوف الله في الميدان فقد العرين اليوم أول رجال العرين الذين ضحوا بدمائهم الشهيد المجاهد الأسير الجريح محمد حرز الله أبو حمدي وهو من قاتل بكل شراسة ولبى نداء الله والوطن ولبى نداء أبو صالح حين قال حيا على الجهاد فكان أول من لبى النداء دفاعا عن أسود العرين العزيزي وصبح نقف لك جميعا أجلالا وإكبارا ونعاهد الله ثم نعاهدك ونعاهد أرواح شهدائنا أن نبقى على دربكم سائرون كما وتنعى مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل محمد أبو كشك الذي إرتقى مساء اليوم وندعوا جماهير شعبنا وندعوا كافة مقاتلينا وكافة الفصائل للمشاركة في تشيع جثامين الشهداء يوم غد في عرس يليق بهم فهذا ابا حمدي أخر من بقي حيا من معركة العزيزي وصبح ونقسم يا ابا حمدي أننا سنبقى لأننا وأرضنا والحق أكثرية

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...