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وقفة في مخيم جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في مخيم جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة



جنين/سما/

طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وذوو أسرى، وأسرى محررون، خلال مسيرة أعقبها وقفة في مخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين أبنائهم.

جاءت هذه المسيرة تلبية لدعوة من أهالي الشهداء والقوى الوطنية والإسلامية، بمشاركة فعاليات من جنين ومخيمها وأهالي شهداء محافظة جنين.

ودعا المشاركون كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته وفيما يسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

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#جنين

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