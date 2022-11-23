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اشتية: تدمير مدرسة إصفي جريمة وانتهاك لحقوق الطلبة الفلسطينيين

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: تدمير مدرسة إصفي جريمة وانتهاك لحقوق الطلبة الفلسطينيين



رام الله/سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مدرسة إصفي الأساسية المختلطة في يطا بمحافظة الخليل، اليوم الاربعاء، هي انتهاك صارخ لحقوق الطلبة والأطفال الفلسطينيين".

وتابع اشتية: "هذا الإجراء يأتي ضمن حرب إسرائيل على شعبنا وارضه وهويته، وهو لا ينفصل عن الانتهاكات اليومية واستهداف الطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية، لا سيما ما تعيشه مدارس القدس والبلدة القديمة في الخليل، ومدارس الساوية واللبن وغيرها".

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف صلب من الاجراء الاسرائيلي لا سيما أن مدرسة إصفي مقامة بتمويل من قبل المانحين الأوروبيين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع هذه الانتهاكات الخطيرة على أعلى المستويات.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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