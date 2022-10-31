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محدث: استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في نابلس

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: استشهاد شابين متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال في نابلس



نابلس/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء عن استشهاد الشابين محمد هشام محمد أبو كشك 22 عاماً و محمد أحمد حسن حرزالله (30 عاما) من نابلس، متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأبو كشك من سكان مخيم عسكر شرق نابلس، وكان أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية مساء أمس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وكان الشاب حرزالله قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس، فجر الرابع والعشرين من شهر تموز الماضي، وخضع لعدة عمليات جراحية في مستشفيات نابلس، قبل أن ينقل إلى مستشفى بيت جالا، ومنه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، إلى أن أعلن عن ارتقائه شهيدا، مساء اليوم، متأثرا بجروح البالغة في الرأس.

وبارتقاء الشهيد حرزالله، يرتفع عدد الشهداء إلى 202 شهيدا، بينهم 150 شهيدا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، و52 شهيدا في قطاع غزة.

#نابلس #الشهيد محمد أبو كشك

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