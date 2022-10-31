الحصيلة النهائية لتفجيرات القدس.. غانتس: وقت منفذي العمليات ومموليها محدود

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الحصيلة النهائية لمصابي عملية التفجير المزدوجة بالقدس بالمحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ الحصيلة النهائية لتفجيرات القدس هي قتيل و47 مصابًا، بينهم 3 بوضع حرج وخطير".

وأضافت :"الأطباء يبذلون جهودا كبيرة لإنقاذ حياة أحد المصابين "حالته حرجة جدا" جراء تفجيرات القدس.

ولفتت القناة إلى أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به في تفجيرات القدس حتى الآن، وهناك مخاوف عبوات وهجمات إضافية في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل قال السفير الأمريكي في "إسرائيل" توم نايدز: "ان هناك مواطنان أمريكيان من بين المصابين في تفجيرات القدس"

وعقد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، اليوم الأربعاء، جلسة تقييم للوضع عقب تنفيذ عمليات تفجير في مدينة القدس المحتلة، واختطاف جثة الإسرائيلي تيران بيرو في جنين.

وقال غانتس عقب جلسة تقييم للوضع في القيادة الوسطى أن "وقت منفذي العمليات ومخططي الهجمات ومموليها محدود" في إشارة للتفجيرات التي وقعت في مدينة القدس صباح اليوم.

أما بشأن اختطاف جثة إسرائيلي في جنين قال غانتس: " نحن نعمل منذ الليل في هذه القضية، وأتوقع من السلطة الفلسطينية التحرك الفوري لإعادة جثمانه، مشيرا إلى أن قضية اختطاف الجثة هي قضية إنسانية.