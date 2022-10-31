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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة



رفح/سما/

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الزوارق الحربية الجاثمة في بحر محافظة رفح جنوباً فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة.

وأضافت، ان كثافة إطلاق النار والغاز أجبر الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يومياً إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#الاحتلال #قطاع غزة #الصيادين

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