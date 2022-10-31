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برئاسة اشتية: اجتماع تشاوري يوصي بتأسيس شركة كهرباء فلسطين

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة اشتية: اجتماع تشاوري يوصي بتأسيس شركة كهرباء فلسطين



رام الله/سما/

أوصى اجتماع تشاوري عقد اليوم الأربعاء، في مقر سلطة الطاقة برام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، بتأسيس شركة كهرباء فلسطين.

وشارك بالاجتماع: وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وشركات توزيع الكهرباء العاملة الفلسطينية، وعدد من الخبراء والهيئات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء.

واستعرض رئيس سلطة الطاقة المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء في فلسطين والمتمثلة في شرذمة القطاع، قائلا: "هناك شركة في غزة ومحطة توليد، وشركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال والجنوب والخليل وأن 114 بلدة يصلها التيار الكهربائي مباشرة من إسرائيل، إضافة إلى الديون المترتبة على البلديات في موضوع الكهرباء وغيره"، كما استعرض أهم الإنجازات التي عملت عليها السلطة ورؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع.

من جانبه طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع وعددا من الخبراء القانونيين، للخروج بتوصيات من أجل حل هذه القضايا، وتشكيل شركة كهرباء فلسطينية لتكون عنوانا واحدا يخدم المواطنين والبلديات، حيث تُقدم اللجنة مقترحا واحدا يُعرض على مجلس الوزراء يعالج كافة المشاكل في فترة زمنية أقصاها 30/12.

وأثنى الحضور على أن فكرة تأسيس شركة كهرباء فلسطينية هي الحل الأمثل لتنظيم قطاع الكهرباء، وتكون بالشراكة بين الحكومة والبلديات والقطاع الخاص، وقد تُرِك للجنة المُشكلة وضع التصورات اللازمة لإنجاح الفكرة.

#اشتية #شركة كهرباء فلسطين

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