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منصة " إيتود أن فرانس" تتيح لمستخدميها إمكانية الدراسة في مختلف الجامعات الفرنسية

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصة " إيتود أن فرانس" تتيح لمستخدميها إمكانية الدراسة في مختلف الجامعات الفرنسية



ابو ظبي/سما/

أعلنت منصة "إيتود أن فرانس"، إحدى أهم المنصات الإلكترونية الحديثة المخصصة للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في الجامعات الفرنسية المرموقة، تقديم خدمات متقدمة في مجال مساعدة الطلاب على تحقيق متطلبات القبول للدراسة في مختلف الجامعات الفرنسية ضمن طيف واسع من البرامج، موفرةً لمستخدميها بوابة واسعة نحو التعليم العالي في فرنسا.

ومن خلال هذه المنصة المتميزة سيكون الوصول إلى الجامعات الفرنسية أكثر سهولة، إذ تتكفل بتعريف الطلاب على مختلف البرامج التعليمية المتوفرة ليتمكنوا من معرفة التخصصات التي تناسبهم وتتماشى مع اهتماماتهم وتطلعاتهم سواءً كانوا يرغبون بالحصول على درجة البكالوريوس أم الماجستير أم الدكتوراة، كما تساعدهم على الحصول على تأشيرات السفر بغرض الدراسة وتقديم كافة المستندات والأوراق الضرورية للقبول في تلك الجامعات، وذلك عبر بوابة واحدة متكاملة. 

ودعت المنصة الطلاب الراغبين بالحصول على قبول للدراسة في الجامعات الفرنسية  خلال العام الدراسي 2023 المبادرة إلى التسجيل بالمنصة، إذ إن آخر موعد للتسجيل سيكون في الأول من مارس من عام 2023، وذلك من خلال مكتب كامبوس فرانس التابع للمُلحق الثقافي لسفارة فرنسا في الإمارات العربية المتحدة.

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