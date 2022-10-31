الحركة الأسيرة تعقب على تصريحات بن غفير الأخيرة

غزة/سما/

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنها تتابع تصريحات المتطرف بن جفير المتزامنة مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة تقطر دمويةً وحقدًا وتطرفًا.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي، " في الوقت الذي نعتبر فيه الاحتلال بأحزابه وقياداته عنوان تطرف يعبر عنه أمثال المجرم بن جفير؛ فإننا نرفض أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل مراهنات للحكومة الصهيونية".

وشددت، على أن المواجهة ستكون مفتوحة حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى الذين انتزعوا حقوقهم بالدماء والأعمار وأفشلوا مخططات التغول عليهم.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن الأسرى في سجون الاحتلال يمرون بمرحلة دقيقة وحساسة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة الخطيرة تحتاج إلى التفاف شعبي ورسمي أكثر من أي وقت مضى وتسخير كل الإمكانيات لدعم وإسناد أسرانا.

وكان بن غفير دعا صباح اليوم، حكومة الاحتلال إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.