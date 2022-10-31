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غداً- جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة



القدس المحتلة/سما/

تُعقد ، غدًا الخميس، جلسة للأسير أحمد مناصرة، استكمالًا للجلسة التي عُقدت مؤخرًا للنظر في طلب نيابة الاحتلال، وإدارة السّجون الخاص بتمديد أمر عزله لمدة 6 شهور جديدة.

وستُعقد الجلسة في محكمة "بئر السبع" الساعة 11:00 صباحاً .

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير أحمد مناصرة، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير

ومن الجدير ذكره أنّ مناصرة يواجه العزل الإنفراديّ منذ أكثر من عام.

وزار مؤخرًا  المحامي خالد زبارقة الأسير مناصرة وأكّد أنّ المخاطر على مصير الأسير مناصرة تتضاعف.

#الاسير احمد مناصرة

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