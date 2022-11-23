غنيم يبحث مع رئيس الممثلية الهولندية تعزيز التعاون المشترك

رام الله/سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع رئيس الممثلية الهولندية الجديد في فلسطين ميشيل رينتينار، جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والتطورات في مجال قطاع المياه والصرف الصحي والبرامج الممولة من قبل الحكومة الهولندية.

وأطلع غنيم، رينتينار، خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، على واقع قطاع المياه الفلسطيني والتحديات التي تواجهه، وما تم تحقيقه من إنجازات فعلية في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع المائي فيها.

واكد أهمية الشراكة والتعاون مع الدول المختلفة التي ساهمت في توفير الدعم بشقيه المالي والفني، والذي انعكس ايجابا على التجربة الفلسطينية في تطوير هذا المرفق الهام، مشيرا الى دور هولندا الداعم في العديد من المجالات.

‎من جانبه أكد رينتينار أهمية الشراكة والتعاون ما بين الجانبين والتي نجم عنها تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به سلطة المياه لتحسين الوضع المائي على الرغم من مختلف التحديات التي تواجهها