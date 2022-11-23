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الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء هدم الاحتلال مدرسة في مسافر يطا

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء هدم الاحتلال مدرسة في مسافر يطا



القدس المحتلة/سما/

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء هدم القوات الإسرائيلية مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الاتحاد الأوروبي في منشور عبر "توتير"، تعقيبا على هدم المدرسة المذكورة: "مصدومون من قيام القوات الاسرائيلية بهدم مدرسة إصفي الممولة من قبل المانحين الاوروبيين في مسافر يطّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من زيارة دبلوماسيي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشددا على ضرورة احترام حق الأطفال في التعليم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم بآلياتها الثقيلة المدرسة، في خربة إصفي الفوقا، وهي احدى مدارس التحدي والصمود، وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا، أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا، حيث اعتدت على الطلبة، واستولت على جميع محتويات المدرسة، من قرطاسية، وطاولات، ومقاعد، وحقائب، ونقلتها بعد ان ساوت المدرسة بالأرض إلى جهة غير معلومة.

#الاتحاد الاوروبي #مدرسة مسافر يطا

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