ارزيقات يتحدث عن أهمية مشاركة شرطة فلسطين في تأمين مونديال قطر

رام الله/سما/

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شرطة فلسطين تشارك لأول مرة منذ تأسيسها، ولأول مرة عبر التاريخ، في تأمين بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وأضاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه كما هو معتاد تستعين الدول بخبرات بعضها البعض لإدارة "المونديال" وتأمينه، وتيسير حضوره من قبل المهتمين والمتابعين والزوار داخل الدولة المستضيفة.

وأشار رزيقات إلى أن اللافت في هذا المونديال مشاركة خبراء فلسطين، وهم ضباط في الشرطة تخرجوا من كليات عسكرية وبتفوق، ومارسوا العمل الشرطي على أرض الواقع في فلسطين، رغم الظروف التي تعيشها تحت الاحتلال والتقسيمات الإدارية المقيتة، ولكنهم أثبتوا قدراتهم على إدارة حشود الملاعب وأمنها.

وأكد أن اختيار هؤلاء الخبراء لم يكن عفوياً، وأنهم منذ عامين يخضعون لتدريبات واختبارات مهمة من قبل مختصين في العمل الشرطي والإداري والعمل الميداني، كما أنهم شاركوا في أهم تدريب أقامته دولة قطر لاختيار المشاركين في تأمين المونديال وهو تدريب "درع الوطن"، والذي حظي باهتمام كبير من أمير دولة قطر بشكل شخصي، وبناءً على نتائجه تم اختيار مشاركة الخبراء من ضباط الشرطة الخاصة الفلسطينية.

وقال رزيقات، إن هذه المشاركة تضيف للشرطة خطوة مهمة في النجاحات التي تحققها على الأرض في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وأنها ستكسبها خبرات جديدة في إدارة حشود أمن الملاعب خلال اللقاءات التي يتم استضافتها في الملاعب الفلسطينية؛ للتخفيف من شغب الملاعب ونتائجه، وأنها ستفتح الآفاق أمامها للمشاركة في مهمات على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يحقق إنجازاً فلسطينياً يفتخر به.

وتابع: أن مونديال عام 2022 والذي يقام في دولة قطر له خصوصية عالية، فهو لأول مرة في تاريخه يقام في دولة عربية رغم صغر حجمها، والتي أبهرت العالم في تنظيمه وترتيبه وتزينه وتجهيز الملاعب الخاصة بالمباريات في صورة لم يتوقعها العالم؛ لإيصال رسالة العرب بأنهم إذا أرادوا فعل شيءٍ يفعلونه وينجزونه بكفاءة وحرفية.

يشار إلى أن من أبرز الدول المشاركة ضمن اللجنة الأمنية لكأس العالم 2022 في قطر: فلسطين والأردن والسعودية والكويت والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وباكستان، وتركيا.

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