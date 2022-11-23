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الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري لفلسطين 2% في أيلول الماضي

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري لفلسطين 2% في أيلول الماضي



رام الله/سما/

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء وزعت نتائجه، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 2% خلال شهر أيلول الماضي، على أساس شهري، فيما زاد بنسبة 46% على مدى الـ12 شهرا المنتهية في أيلول، ليصل إلى 584 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 128.1 مليون دولار.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 94% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول من عام 2022.

كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 712.1 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال الشهر بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2022، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

#ارتفاع العجز التجاري #فلسطين

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