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لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي.

وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل بالضفة المحتلة.

وأشادت اللجنة بزيادة وتيرة المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال ودفاعاً عن أبناء شعبنا ومقدساتنا، وآخرها عملية القدس البطولية صباح اليوم.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي قرارات اللجنة وهي كالتالي:

إعفاء باصات الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الترخيص

المصادقة على نشرة الترقيات العسكرية لدفعة جديدة من ضباط وزارة الداخلية والأمن الوطني.

اعتماد سياسة معالجة واقع الأدوية والمستهلكات الطبية في وزارة الصحة.

اعتماد رؤية تعزيز التعليم المهني في قطاع غزة ضمن أولويات سوق العمل المحلي.

تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح.

اعتماد الفريق الحكومي لإعداد الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية.

إحالة عدد من الموظفين العموميين ممن انطبقت عليهم الشروط للتقاعد المبكر، بناءً على طلبهم.

#لجنة متابعة العمل الحكومي

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