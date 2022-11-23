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حماس ترد على اتهامات الاحتلال بشأن التفجيرات في القدس المحتلة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على اتهامات الاحتلال بشأن التفجيرات في القدس المحتلة



غزة/ سما /

أكدت حركة "حماس"، الأربعاء، على سياستها الثابتة بأن ساحة المقاومة وإدارتها داخل أرضنا الفلسطينية المحتلة. 

وقالت "حماس" في بيان لها بالإشارة لاتهامات لقيادة الحركة بتركيا بالوقوف خلف العملية المزدوجة في القدس: "إن محاولات الاحتلال التحريض على حركة حماس وعلاقاتها مع دول المنطقة، من خلال تحميل المسؤولية لأطر حركية خارج فلسطين ما هي إلا محاولة للتغطية على عجزه في مواجهة ثورة شعبنا المجيدة.".

وجددت تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائم جيشه وإرهاب مستوطنيه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته. بحسب نص بيانها.

وقالت: "لقد تمادى الاحتلال في ارتكاب جرائمه وتصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساته، وآخرها قتل الفتى أحمد شحادة في مدينة نابلس فجر اليوم، ومواصلة القتل بدم بارد للمدنيين العزل، حيث ارتقى منذ مطلع هذا العام برصاص الاحتلال الغادر في الضفة الغربية (١٤٨) شهيداً، وآلاف الجرحى والبيوت المهدمة وكل أشكال الجرائم".وعهد الوفاء للشهداء والجرحى والأسرى.. وعهد الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا المباركة.

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