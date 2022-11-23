إسرائيل ترفع حالة التأهب بالقدس المحتلة إلى المستوى الثالث

القدس المحتلة/ سما/

في اعقاب عمليتي التفجير، قررت حكومة الاحتلال رفع حالة التأهب في كافة مناطق القدس إلى المستوى الثالث وهو المستوى الثاني من الخطورة.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية ان شرطة الاحتلال تطارد الخلية التي نفذت هذه الاعتداءات.

وهز انفجاران مدينة القدس صباح اليوم أسفر عن مقتل اسرائيلي واصابة 18 اخرين بجروح بين متوسطة وخطيرة.

في حين زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي عقب عملية القدس، بأنه أحبط عشرات العمليات بالعبوات الناسفة منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت معطيات "الشاباك" التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إحباط 34 عملية باستخدام العبوات الناسفة منذ بداية عام 2022.