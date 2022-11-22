الاحتلال يهدم مدرسة إصفي الأساسية المختلطة في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور ، أن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة مدرسة إصفي الأساسية المختلطة، في خربة إصفي الفوقا، وهي احدى مدارس التحدي والصمود وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا أهمها: مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، نظمت أمس، زيارة دعم وإسناد للمدرسة المذكورة، بمشاركة وفد من الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية وفعاليات يطا، حيث دعا وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف، إلى حماية التعليم في منطقة مسافر يطا وإسناد المدارس التي تتعرض لحملات استهداف احتلالية تستهدف عرقلة التعليم وضرب مقوماته، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في الدفاع عن مدارسها والوقوف إلى جانب الأهالي، في ظل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.