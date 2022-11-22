تشييع جثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة في نابلس

رام الله / سما /

شيع المواطنون في نابلس صباح يوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى أحمد شحادة الذي ارتقى برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الفتى شحادة هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة 16 عاما متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس كما أصيب 4 شبان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال المواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية للمدينة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.