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الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء مقابل جثة درزي محتجز بجنين

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض تسليم جثامين شهداء مقابل جثة درزي محتجز بجنين



القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأربعاء، إنه لن يتم تسليم جثامين أي فلسطينيين محتجزين مقابل جثة الشاب الدرزي المحتجز في مخيم جنين من قبل المسلحين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المسؤول قوله إن مثل هذا الخيار غير مطروح على جدول الأعمال.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والسلطة الفلسطينية تشاركان في المفاوضات الجارية لمحاولة تسليم الجثة.

وطلبت عائلة الشاب الدرزي من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة الجثمان وترك الفرصة للمفاوضات في الوقت الحالي.

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