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داخلية غزة تمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تمنع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة



غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة .

وأفاد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن وزارة الداخلية قررت منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص.

وأوضح البزم، أن القرار جاء حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وأشار البزم إلى أن الشرطة ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة اعتباراً من الأول من يناير لعام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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