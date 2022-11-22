الاحتلال يُفرج عن الأسير أحمد نزّال من قباطية جنوب جنين

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن الأسير أحمد طلعت أحمد نزّال من بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير “نزّال” أُفرج عنه بعد قضاء 16 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت مصادر عائلية، إلى أن الأسير تنسم الحرية، بعد الإفراج عنه على حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل، حيث كان يقبع داخل سجن “النقب” التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

ويقبع في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسيرًا يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقلًا إداريًا يُعانون الأمرين نتيجة سياسات إدارة مصلحة السجون العنصرية والفاشية في ظل غياب الضغط الجاد لوقف جملة الانتهاكات اللاإنسانية.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 820 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل و3 أسيرات، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).