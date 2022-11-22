بعد عملية القدس: المتطرف بن غفير يطالب حكومة الاحتلال بالتالي ..

القدس المحتلة / سما /

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، العودة إلى عملية الاغتيالات في صفوف المقاومة الفلسطينية، عقب عملية التفجير بمحطة الحافلات بالقدس المحتلة.

وجاءت تصريحات بن غفير، من مكان العملية بالقدس، بعدما أخذ الإحاطة من شرطة الاحتلال، الذي يستعد بن غفير لتولي قيادتها في حكومة نتنياهو القادمة.

وقال بن غفير :" الانفجاران بالقدس اعادانا الى زمن الانتفاضة اللعين".

كما طالب عضو الكنيست المتطرف، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على الاجتياح الكامل للضفة الغربية من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وأسفرت عملية تفجير العبوة بمحطة الحافلات، عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19 آخرين، وصفت جراح 4 منهم بالحرجة والخطيرة