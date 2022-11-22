رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما)، ووقوع عدة إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

كما أبرزت الصحف، خبر تحقيق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على منتخب الأرجنتين، وتألق المنتخب التونسي في مباراته الدنمارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- زلزال.. السعودية تصنع التاريخ وتهزم الأرجنتين في كأس العالم والفرح يعم العالم العربي

- الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين بمونديال قطر

- إصابات في نابلس وبيت أمر والاحتلال يعتقل 24 مواطنا ويقتحم منزل محافظ القدس

-الخارجية": نتابع تطورات تعطل مركب قبالة كريت اليونانية وقضية مطابقة العينات لدى تونس

- اشتية يبحث مع اتحاد البلديات الهولندى تعزيز التعاون وإقامة المشاريع التنموية

- بشارة والسعداوي يبحثان مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتطوير منطقة جبل قرنطل في أريحا

- تقرير لـ "الأونكتاد": 50 مليار دولار تكلفة قيود الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني خلال 20 عاما

- غضب في "الليكود": لم تتبق حقائب وزارية هامة لأعضاء الحزب

"الأيام":

- نابلس: استشهاد طفل وعدة إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية

- مواجهات وإصابات في بيت أمر إحراق مئات أشجار الزيتون في بيت لحم

- الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده الذين يخدمون في منطقة نابلس

- تقرير أممي: قيود الاحتلال في الضفة كلفت الفلسطينيين 50 مليار دولار

- واشنطن: اجتماع عسكري إسرائيلي - أميركي يناقش إيران والوضع الأمني في الضفة

- بلدية بيتا تمنع بيع وشراء الأراضي في جبلي صبيح والعرمة دون موافقتها

- صحيفة: شركة إسرائيلية بديلة للبنوك بالمعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية

- أردوغان: عملية برية في سورية "قريباً إن شاء الله"

- حاكم فلوريدا: الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست محتلة

- روسيا تعلن حالة التأهب بعد تعرض شبه جزيرة القرم لـ"هجوم بمسيرات" أوكرانية

"القدس":

- المنتخب السعودي يبهر العالم بأداء أسطوري وتونس تتألق

- شركة إسرائيلية بديلة للبنوك بالمعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية

- شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

- واشنطن تنشئ منصبا تمثيليا خاصا يركز فقط على الشؤون الفلسطينية

- الأمم المتحدة: قيود إسرائيل الإضافية في الضفة كلفت الفلسطينيين 50 مليار دولار