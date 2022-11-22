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طقس فلسطين: اليوم غائم وغداً ماطر

الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اليوم غائم وغداً ماطر



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، تشتد خلال ساعات الليل وتمتد الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا  والبحر مائجا.

والسبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء لتستقر الاجواء خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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