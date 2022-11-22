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عرين الأسود: نخوض الآن معركة العز والكرامة في نابلس

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرين الأسود: نخوض الآن معركة العز والكرامة في نابلس



نابلس/سما/

أصدرت مجموعة عرين الأسود، بيانا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء تؤكد فيه أنها تخوض الآن معركة العز والكرامة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.


وقالت العرين في بيانها : "أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا  بساحتهم صفا صفا الى جانب كتيبة بلاطة المظفرة إنقضوا عليهم من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية

وأضافت المجموعة: "مستمرون وليلهم لم ينتهي بعد وساء ليلهم وساء صباحهم المنتظر وساء صباح المنذرين ،الله أكبر والنصر للمجاهدين.

وتابعت:" لقد ظنوا وخاب ظنهم إنظروا اليهم الآن في مواجه جند لايعلمهم الا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن منتصرون.

#عرين الأسود #نابلس

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