حماس تعقب على الاشتباكات الدائرة مع الاحتلال في نابلس

غزة/سما

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن الاشتباكات الدائرة في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس تعكس بسالة الشباب الثائر في التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة وقدرتهم على إفشال المحاولات المتكررة لاقتحام المدينة.

وأضاف القانوع خلال حديثه لاذاعة صوت الأقصى مساء اليوم: "ستظل نابلس وجنين ومخيماتها مدن محرمة على الاحتلال الصهيوني وسيواصل شعبنا ثورته لإفشال مخططات الاحتلال والدفاع عن أرضه.

وتابع: "استدامة الاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق الضفة الغربية هو خيار شعبنا وستبقى ضربات الشباب الثائر تلاحق جنود الاحتلال والمستوطنين وتطاردهم في كل مكان.