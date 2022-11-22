وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس (فيديو)

نابلس/سما/

اقتحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأضافت بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم خلال اقتحامهم المنطقة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان بأنها استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومون أوقعوا قوات وآليات الاحتلال بحقل من النيران ويستهدفونها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس بنابلس.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس".

يتبع..