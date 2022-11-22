  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس (فيديو)

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

 اقتحت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأضافت بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم خلال اقتحامهم المنطقة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس في بيان بأنها استهدفت قوات الاحتلال بصليات  كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومون أوقعوا قوات وآليات الاحتلال بحقل من النيران ويستهدفونها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص بشكل مباشر في شارع القدس بنابلس.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة مستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس".

يتبع..

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا.. لصالح منتخب السعودية أم ضده؟

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

ماذا قال بارليف عن خليفته المرتقب بن غفير؟

شاهد: احتفال الأمير محمد بن سلمان بعد فوز السعودية على الأرجنتين

منافس ترامب الجمهوري لا يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة

أول تعليق من ميسي بعد سقوط الأرجنتين أمام السعودية

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة..

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل في الضفة الغربية كلفت الفلسطينيين 50 مليار دولار

image_processing20221122-905-5db1yn

كوخافي: يجب تسريع الخطط العملياتية ضد إيران ووكلائها

تعليمات جديدة للجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في منطقة نابلس

00052130707134080730311360327847

إصابة عشرة مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة قرب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم