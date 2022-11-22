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المالكي يطلع نظيره المغربي على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في الأرض الفلسطينية

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره المغربي على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في الأرض الفلسطينية



 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، في مدينة فاس، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وأطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وبحث الوزيران آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وتبادلا الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزير المالكي ضرورة الحفاظ على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات، بناء على تعليمات قائدي البلدين.

واعتبر الوزير المالكي هذا اللقاء، مناسبة لاستكمال النقاش المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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