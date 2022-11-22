الرئيس عباس يهنئ الملك سلمان وولي عهده بفوز السعودية ضد الأرجنتين

رام الله/سما/

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالفوز التاريخي الذي حققه اليوم المنتخب السعودي لكرة القدم على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وقال سيادته، في برقية التهنئة، "نتقدم لمقامكم السامي بأجل التبريكات الأخوية، بالفوز التاريخي الذي حققه اليوم المنتخب السعودي لكرة القدم على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، وهنيئاً لكم وللشعب السعودي الشقيق ولإدارة ولاعبي الأخضر السعودي هذا النجاح اللافت، والله يوفقكم في المباريات القادمة وفي المجالات كافة".

كما أبرق سيادته مهنئا ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالفوز العظيم الذي حققه المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

وقال الرئيس: "نبارك ونهنئ سموكم والشعب السعودي الشقيق، والطاقم الإداري والفني ولاعبي الأخضر السعودي بهذا الفوز التاريخي، ونسأل الله أن يكون الفوز حليفكم في المباريات القادمة، وأن يوفقكم والمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً ويحفظكم بخير وازدهار".