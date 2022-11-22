  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دبور يبحث مع لازاريني سبل حشد موارد إضافية للاجئين الفلسطينيين

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبور يبحث مع لازاريني سبل حشد موارد إضافية للاجئين الفلسطينيين



بيروت/سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، السبل الكفيلة لحشد موارد إضافية لتغطية الحاجات الملحة للاجئين الفلسطينيين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير شؤون الوكالة في لبنان بالإنابة منير منة، الإشارة إلى أن الاستبيانات أظهرت أن ما يقارب 90% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون دون خط الفقر، وأنه لا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي والقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة، وتضافر الجهود للتخفيف من معاناتهم.

ووضع المفوض العام، السفير دبور بنتائج نداء الطوارئ الذي أطلقته الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا، فيما طالب السفير دبور لازاريني بالنظر في الفاتورة الاستشفائية وتعديلها خاصة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، والمساهمة في شمل سكان المخيم الجديد بالرعاية والتقديمات للتخفيف عنهم، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.

#السفير دبور #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

بث مباشر: مباراة المكسيك ضد بولندا

منافس ترامب الجمهوري لا يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة

الأخبار الرئيسية

تعليمات جديدة للجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في منطقة نابلس

00052130707134080730311360327847

إصابة عشرة مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة قرب نابلس

photo_2022-11-22_15-13-45

صور: الاحتلال يزيل القبة والهلال عن مئذنة مسجد قلعة القدس

img1090980

ماذا قال بارليف عن خليفته المرتقب بن غفير؟

bb0F221106YS32

غضب في "الليكود" بسبب الحقائب الوزارية الهامة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم