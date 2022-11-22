دبور يبحث مع لازاريني سبل حشد موارد إضافية للاجئين الفلسطينيين

بيروت/سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، السبل الكفيلة لحشد موارد إضافية لتغطية الحاجات الملحة للاجئين الفلسطينيين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير شؤون الوكالة في لبنان بالإنابة منير منة، الإشارة إلى أن الاستبيانات أظهرت أن ما يقارب 90% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون دون خط الفقر، وأنه لا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي والقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة، وتضافر الجهود للتخفيف من معاناتهم.

ووضع المفوض العام، السفير دبور بنتائج نداء الطوارئ الذي أطلقته الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا، فيما طالب السفير دبور لازاريني بالنظر في الفاتورة الاستشفائية وتعديلها خاصة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، والمساهمة في شمل سكان المخيم الجديد بالرعاية والتقديمات للتخفيف عنهم، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.