تفاصيل لقاء بوغدانوف مع نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

موسكو/سما/

التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، وبحث الجانبان قضايا أهمها المصالحة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية.

وأشاد بوغدانوف بالعلاقات الروسية الفلسطينية التي اتسمت تاريخيا بالودية، وأكد على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الطرفين تبادلا الآراء حول مستجدات الشرق الأوسط، وتطرقا إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص للقضية الفلسطينية.

وأكد الجانب الروسي مجددا استعداده لمواصلة المساعدة في تجاوز الخلافات الداخلية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادف لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الطرفان الأوضاع الإقليمية وما تواجهه سوريا ولبنان على المستويين الإقليمي والدولي.