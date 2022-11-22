إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة إلى المقبرة.

وبينت المصادر، أن جنود الاحتلال اقتحموا مقبرة البلدة، والمشيعون داخلها، ودنسوا القبور وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، فيما تم منع المواطنين من التحرك عبر المدخل الرئيسي للبلدة بعد إغلاقه.

ويتعمد جنود الاحتلال اغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، خاصة خلال تشييع الجنازات.

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