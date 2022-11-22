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اشتية يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي تعزيز التعاون وإقامة المشاريع التنموية

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع اتحاد البلديات الهولندي تعزيز التعاون وإقامة المشاريع التنموية



رام الله/سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مدير اتحاد البلديات الهولندي للتعاون الدولي بيتر يورينسا، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، وممثل اتحاد البلديات الهولندية في فلسطين بشار جمعة.

وبحث اشتية مع الوفد الهولندي تعزيز التعاون المشترك، وأهمية توأمة البلديات الكبرى ما بين فلسطين وهولندا، بما يساهم في تعزيز روح الشراكة على مستوى شعوب البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تشكل علامة فارقة وذات أثر مباشر، بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، إضافة للمساهمة في خلق فرص عمل، لا سيما المشاريع الزراعية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الهولندي لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، ودعم اتحاد البلديات الهولندي للمشاريع التنموية في المناطق المسماة "ج".

وأشار اشتية إلى أنه رغم الظروف الصعبة وعدم سماح إسرائيل بعقد الانتخابات العامة في فلسطين، تم عقد انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية بنجاح، لأهمية دور البلديات والمجالس القروية في التنمية المحلية والحفاظ على الثقافة الديمقراطية.

#محمد اشتية #هولندا

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