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هآرتس: ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية لهذه الأسباب..

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية لهذه الأسباب..



القدس المحتلة/سما/

ارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية بشكل حاد وسط الأوضاع في أوكرانيا وإبرام "اتفاقيات أبراهام للسلام"، حسب وسائل إعلام عبرية.


وذكرت صحيفة "هآرتس"، يوم الخميس، وفقا لبيانات حصلت عليها: "هذا العام لم ينته بعد، ولكن يبدو أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق مبيعات قوية بشكل خاص وقائمة طويلة من صفقات الدفاع، على الرغم من أن وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية وافقت فقط على عدد صغير نسبيًا من الصفقات مقارنة بالسنوات السابقة".


وبحسب الصحيفة، فإن الزيادة في الصادرات ترجع في المقام الأول إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والوضع في أوكرانيا، مما أثر إيجابا على مطالب عدد من الدول للسلاح.
 

#الاسلحة الاسرائيلية

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