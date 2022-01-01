"حماس" تستنكر المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والاحتلال بشأن تبادل البيانات

غزة/سما/

عبرت حركة "حماس"، الثلاثاء، عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بين المفوضية الأوروبية وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقرار اتفاقية لتبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبرت "حماس" في بيان لها، ذلك بمثابة سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، لا سيّما الاعتراف بواقعية الاحتلال ومحاولة منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية. كما جاء في بيانها.

وطالبت الحركة، الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن هذه المفاوضات والتراجع عن أي اتفاقيات بهذا الخصوص، وعدم التعامل بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي المحتل، انسجامًا مع الموقف الأوروبي التقليدي برفض الاحتلال لأراضينا الفلسطينية، واحترامًا لحق الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال وتقرير المصير. بحسب نص البيان.