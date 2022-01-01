بعد 5 أشهر من الزواج.. طلاق نسرين طافش

وكالات / سما /

لم تمر سوى 5 أشهر على زواج الفنانة السورية نسرين طافش بطبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، حتى أعلن الأخير عن وقوع الطلاق والانفصال الرسمي بينهما.

تلك الزيجة التي أعلن عن إتمامها في نهاية شهر يونيو الماضي، ولم يمر بعدها سوى شهرين حتى سرت الشائعات حول وجود أزمات وخلافات بين الثنائي، بسبب توقف نسرين طافش عن متابعة زوجها عبر "إنستغرام"، وحذفها لكافة الصور التي تجمعهما.

لكنهما عادا للتأكيد على استمرار الزواج، وطلب الزوج من الجميع عدم الحديث السلبي عنهما، وأن زوجته لديها كامل الحق في نشر الصور التي ترغب فيها.

ليتم دحض تلك الشائعات بشكل تام في ذلك التوقيت، مع تأكيدهما على استمرار الحياة فيما بينهما، خاصة أن نسرين طافش نشرت صورة وقتها تكشف استمرار علاقتهما الزوجية.

لكن الصدفة وحدها تسببت في الكشف عن انتهاء العلاقة الزوجية بين الثنائي، حينما سألت إحدى المتابعات شريف شرقاوي الذي يعمل أيضا كمعالج بالطاقة عن زوجته نسرين طافش.

فين نسرين طافش؟

حيث علقت على إحدى منشوراته قائلة "فين نسرين طافش؟"، ليجيبها ويعلن وقوع الطلاق بينهما قائلا "تم الطلاق بسلام وأحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام".

ليفاجأ الجميع بخبر الانفصال والطلاق، في ظل صمت نسرين طافش وعدم إعلانها عن الأمر حتى الآن، حتى إنها تجاهلت التعليق على الأمر أو الإعلان من جانبها، رغم تفاعلها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بعد إعلان الخبر.