  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات الثامنة + التاسعة + العاشرة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (38/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (45/2022).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (38/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (45/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

فلسطين على موعد مع منخفض جوي بارد وماطر

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

معاريف: العقد الأخير يُعد الأكثر ظلمة في تاريخ "إسرائيل".. لهذه الأسباب

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

"بنك إسرائيل" يرفع سعر الفائدة

غزة: الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

undefined

شاهد..المنتخب السعودي يفحر مفاجاة بفوزه على نظيره الارجنتيني بهدفين مقابل هدف

حماس : ستكون هناك صفقات لتحرير الأسرى وليست صفقة واحدة

بنك

شركة إسرائيلية بديلة للبنوك بالمعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية

55994

استياء إسرائيلي من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية بمونديال قطر

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم