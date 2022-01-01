خطيب الأقصى: اقتحام غليك إمعان في العدوان يستوجب مزيداً من الرباط

القدس المحتلة / سما /

أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية المتكررة يقصد منها تثبيت وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وعدّ صبري اقتحام المتطرف عضو الكنيست السابق يهودا غليك، المسجد الأقصى عدواني ولا يعطيه أي حق في هذه الأماكن المقدسة.

وأشاد بصمود المرابطين والمرابطات والمعتكفين في المسجد المبارك، معربًا عن أسفه للصمت العربي والدولي تجاه ما يحصل في الأقصى.

وبين أن المستوطنين لا يستطيعون اقتحام المسجد المبارك دون حراسة مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد على أن الأقصى حقنا وليس حقهم.

ودعا صبري، إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

واقتحم عشرات المستوطنين تقدمهم المتطرف عضو الكنيست السابق يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأنّ المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.