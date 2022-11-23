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العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة



غزة/ سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نوفمبر/ تشرين ثاني، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 23/11/2022م.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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