سلطة النقد توقع اتفاقاً تعاقدياً مع شركة مونتران لتنفيذ "نظام الدفع الفوري" في فلسطين

رام الله / سما /

وقع محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الثلاثاء، في رام الله، اتفاقاً تعاقديا مع مدير المبيعات من شركة مونتران الأمريكية مات والش، تقوم بموجبه الشركة بتوريد وتنفيذ ودعم "نظام الدفع الفوري" في فلسطين.

وقال محافظ سلطة النقد، إن تطوير نظام الدفع الفوري، يأتي ضمن استراتيجية سلطة النقد في تعزيز البنية التحتية المركزية لأنظمة المدفوعات في فلسطين وفق أحدث التوجهات العالمية في مجال تحقيق الترابطية والاتصال في قطاع ومنظومة عمل خدمات الدفع الإلكترونية على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن النظام سيسهم في خفض الاستخدام النقدي عبر توفيره قنوات دفع متصلة ومترابطة وأوسع انتشاراً وأقل تكلفة، مما سيعزز من عملية الشمول المالي، فضلاً عن رفع مستوى التنافسية ما بين المؤسسات المالية المختلفة العاملة في فلسطين وتوجيهها بشكل فعال نحو استهداف فئات جديدة من المجتمع المصرفي وغير المصرفي.

من جهته عبر مات والش، عن سعادة شركة مونتران بتوقيع هذا الاتفاق التعاقدي مع سلطة النقد لتنفيذ نظام الدفع الفوري في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على تعزيز دور سلطة النقد كرائد تقني مبتكر في المنطقة، مؤكداً على تطلع شركة مونتران إلى مواصلة الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين في المستقبل.

يشار إلى أن نظام الدفع الفوري هو أحد أنظمة البنية التحتية المركزية في مجال تحويل وتنفيذ مدفوعات التجزئة الإلكترونية والحوالات الدائنة بشكل لحظي، وبما يمكن بشكل خاص عملاء شركات خدمات المدفوعات والمصارف من الاستفادة الفورية من الأموال المستلمة والمحولة من خلال النظام على قاعدة 24/7، بالإضافة إلى القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وعلى مدار الساعة.