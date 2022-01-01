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حماس : ستكون هناك صفقات لتحرير الأسرى وليست صفقة واحدة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : ستكون هناك صفقات لتحرير الأسرى وليست صفقة واحدة



غزة/ سما /

 قال روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، الثلاثاء، إن حركته سيكون لديها العديد من صفقات تحرير الأسرى، وليست صفقة واحدة، وأنها تبذل كل جهد لتحريرهم.

وحذر مشتهى في كلمة له خلال حفل إشهار كتاب "درع القدس"، الاحتلال من الدخول لغزة، مؤكدًا على أن "جيشنا جاهز على زيادة الغلة". كما قال.


وأضاف: "نعد أسرانا لبذل كل جهد ممكن لتحريرهم، ونؤكد أنه لا يوجد سقف للجهد الذي يبذل لتحريرهم"، داعيًا الأمة للتحرك من أجل تحريرهم وبذل كل جهد مادي وسياسي ومعنوي لنصرتهم.


وتابع: "الاحتلال اليوم يتستر خلف ضعفه وعاجز عن خطو أي خطوة باتجاه إجراء صفقة تبادل".

وواصل القيادي في "حماس": "الحكومة الإسرائيلية تعلم أن أي صفقة تبادل سيشكل فجرًا جديدًا ومستقبل جديدٌ لشعبنا".

وأكد مشتهى أن "حماس" أخذت على عاتقها تحرير جميع الأسرى، محذرًا من المساس بهم أو الإساءة إليهم من قبل الحومة الفاشية الجديدة

وقال: "كلنا ننبري للدفاع عن أسرانا بكل وسيلة ممكنة ونحذر العالم أن أي اعتداء عليهم لن يمر مرور الكرام".

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