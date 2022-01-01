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قناة عبرية تكشف عن شحنة الأسماك التي تسببت بوقف تصديره من غزة للضفة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن شحنة الأسماك التي تسببت بوقف تصديره من غزة للضفة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن كمية الأسماك التي تم محاولة تهريبها من الضفة الغربية إلى الداخل المحتل نهاية الأسبوع الماضي بلغت 8.5 طن.

وبحسب القناة، فإن هذه الأسماك تصل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم، وكان هناك محاولة لتهريبها إلى مطاعم في حيفا بشكل غير قانوني، ما تسبب بمنع تصديرها من القطاع.

ووفقًا للقناة، فإن قيمة الأسماك التي تم محاولة تهريبها يصل إلى 400 ألف شيكل.

وقررت وزارة الزراعة الإسرائيلية أمس منع تصدير الأسماك من غزة حتى نهاية التحقيق في القضية.

وتم وقف الشاحنة المشبوهة بتهريب الأسماك عند حاجز رنتيس، وتم إتلاف الكميات الموجودة فيها بحجة أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة، كما أن هناك محاولات مماثلة سجلت من قبل.

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