مجدلاني: المفاوضات الإسرائيلية الأوروبية لتبادل بيانات الفلسطينيين سابقة خطيرة

رام الله/ سما/

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، ما تم كشفه عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن اقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين، تشمل مناطق تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية.

وشدد مجدلاني على أن هذا الأمر "يشكل سابقة سياسية خطيرة" حيث أن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات والتراجع عنها.